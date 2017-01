14 novembre 2015 "Uomini e Donne", Gianmarco sceglie Laura Dopo lʼaddio di Silvia Raffaele un altro tronista lascia il programma...

"Non servono petali, non servono sedie rosse. Ho scelto lei, perché a certe emozioni non puoi voltare le spalle". Così su Instagram il tronista Gianmarco Valenza ha spiegato il motivo che l'ha spinto ad abbandonare "Uomini e Donne" con la sua corteggiatrice Laura. Dopo l'addio di Silvia, mollata dai suoi due spasimanti, ora sul trono rimangono Lucas e Amedeo. Riusciranno a 'resistere' fino alla fine del programma?

La coppia è già uscita allo scoperto sui social, dove lui le ha dedicato parole cariche di amore. "Nella mia vita l'istinto è stato sempre il protagonista. A 24 anni si vive di sensazioni. Al di là di quello che passerà in video, senza i fuochi d'artificio o tutte le cose belle che vi aspettate da sempre guardando il programma" ha scritto a margine di una foto in cui si baciano "che voi vogliate credermi o meno, io ho scelto lei, perché a certe emozioni non puoi voltare le spalle".