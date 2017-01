"Una mamma per amica", il primo selfie in diretta dal set

"Una mamma per amica" è pronta a tornare in tv e via social Yanic Truesdale, alias il receptionist Michel, ha condiviso un selfie con la protagonista Lauren Graham (Lorelai), in diretta dal set. Sono quindi iniziate le riprese, mentre giorno dopo giorno arrivano novità per quanto riguarda il cast. Alla fine quasi tutti hanno accettato di tornare tranne Melissa McCarthy, la quale ha fatto sapere di non essere stata contattata dalla produzione.