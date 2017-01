"Tu si que vales", tra emozione e stupore gli ultimi talenti si lanciano in finale

Si avvia al gran finale " Tu si que vales ", lo show del sabato sera di Canale 5 presentato da Simone Rugiati e Belen Rodriguez , con la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari , con Mara Venier presidente della giuria popolare. La semifinale, con ospite Simona Ventura , ha visto molti talenti protagonisti: commozione per le bimbe ballerine " Super Papà " e per il rumorista cinematografico Enzo Di Liberto .

Una puntata intensa e ricca di emozioni. Giunti alle battute finali il livello è altissimo e spesso tale da portare a qualche lacrimuccia. Come nel caso dei "Super Papà", un gruppo di padri con relative figlioletta ginnaste-danzatrici, che hanno messo in scena una toccante esibizione sulle note di "Guerriero" di Marco Mengoni. Grande emozione anche per l'esibizione di Enzo Di Liberto, rumorista da 40 anni, che ha mostrato dal vivo come dare vita ad alcune sequenze "mute" di film celebri solo con alcuni oggetti.



Ci sono poi stati molti numeri capaci di tenere con il fiato sospeso: come la sfida all'esterno tra Marco e Simone su un percorso di resistenza davvero duro. O la coppia di equilibristi Valentine e Bobby, con lei che volteggia in aria su un palo sorretto dalla fronte di lui.