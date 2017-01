"Top Secret" riparte dalle apparizioni di Medjugorje

Inchieste e approfondimenti sui grandi gialli, sulle verità ufficiali che non convincono, sugli eventi apparentemente inspiegabili. Al via da giovedì 25 giugno, in seconda serata su Canale 5, "Top Secret" il programma di Videonews curato e condotto dal direttore della testata Claudio Brachino. Nella prima puntata si cerca di far luce su un fenomeno religioso suggestivo e controverso: le apparizioni di Medjugorje.