"Striscia la Notizia", torna Ezio Greggio accanto a Michelle Hunziker

A " Striscia la Notizia " si riforma una coppia storica alla conduzione. Da lunedì 10 ottobre tornano in scena Ezio Greggio e Michelle Hunziker per la tredicesima edizione consecutiva del Tg satirico di Antonio Ricci . Ezio sarà affiancato da Michelle fino al 26 novembre. Dal 28 novembre, invece, Enzo Iacchetti prenderà il posto della Hunziker.

"Che bello rientrare ora a Striscia - ha commentato Ezio - ci sono le elezioni americane con Trump che per vincere farà votare dopo i malati terminali anche i repubblicani defunti. C'è la Brexit che chiuderà le porte agli stranieri quindi a Londra resteranno solo la Regina, Carlo ed Elton John. In Italia gli stranieri gli accettiamo se son cinesi e comprano Milan e Inter. E poi c'è Il referendum sul sì e sul no. Chi vince? Ve lo dico subito? No, ve lo dico domani… Ci vediamo a Striscia, la trasmissione più bella del mondo!".