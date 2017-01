"Pomeriggio Cinque", Andrea e Giulia annunciano le nozze ma... quanti litigi!

I sorrisi sono tesi e basta un niente per far saltare i nervi a Giulia. A partire dal mese scelto per le nozze. "Ci sposiamo a maggio perché a me piace come mese" il commento di Andrea, reduce dal Gf Vip, che viene però subito corretto dalla fidanzata "Perché piace a lui? No, ci sposiamo a maggio perché ci siamo fidanzati a maggio e poi è un bellissimo mese".



In casa Damalellis (come li chiamano i fan) l'atmosfera non è delle più serene ultimamente. "Io mi arrabbio tutte le mattine. Non è facile essere la sua fidanzata, il succo del discorso è questo" chiarisce Giulia "Ma sono 'particolare' solo per i primi dieci minuti. E' lui che non sa prendermi nel verso giusto".