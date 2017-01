"Pomeriggio 5", scintille tra Barbara d'Urso e Antonella Mosetti per fuori onda

La frase incriminata è stata pronunciata dalla Mosetti durante un break pubblicitario e ha fatto andare su tutte le furie la d'Urso che, una volta rientrati in diretta, non ha fatto passare la cosa sotto silenzio. "Antonella, mi spiace perché ti ho sentito prima durante la pubblicità che hai detto ironicamente "E' finito questo bel programma?" - le ha detto -. Il programma è quello che è, ne vado orgogliosa, è un programma di successo e cerco di essere corretta. Mi spiace perché ti abbiamo sentita".



La Mosetti ha tentato di difendersi spiegando che la frase non era rivolta al programma in sé ma "alla gogna mediatica". Ma di che gogna parlava? L'ex stellina di "Non è la Rai" si è sentita messa sotto accusa perché anche nella prima parte c'era stato un altro battibecco con la conduttrice e con altri ospiti in studio.



Il punto di partenza sono sempre le accuse a sua figlia Asia e alla storia con l'ex tronista Andrea Damante, dentro la Casa del GfVip, con tanto di nuovo confronto con la fidanzata di lui, Giulia De Lellis. Per Antonella non è possibile sentire tutti questi attacchi alla figlia, definita "una sfascia-famiglia", e così prova a cercare una sponda con la d'Urso. "Tu che sei madre probabilmente mi capirai - le dice -. Quando attaccano tua figlia e le augurano addirittura la morte, oppure non può uscire di casa perché qualcuno la vuole malmenare, è normale che si è costretti ad intervenire, anche perché lei non ha fatto nulla". Ma la sponda in realtà non arriva. "I miei figli non vogliono neanche che si sappia che sono miei figli - le risponde Barbara -. Io non andrei mai al GF con mio figlio, non lo metterei mai in una situazione di questo tipo. Nel momento in cui accade, purtroppo, devi essere pronta a una cosa del genere...".