"Laura XMas House Party", Laura Pausini in festa con Gerry Scotti

Laura Pausini conduce in prima serata su Canale 5 mercoledì 21 dicembre " Laura Xmas House Party " con il mattatore della tv Gerry Scotti . L’artista si presenta in una veste inedita e celebra nello studio tv di Cinecittà le feste natalizie con la sua famiglia, il pubblico in studio e quello a casa. Duetta con il papà Fabrizio , mamma Gianna sta dietro le quinte, il compagno Paolo Carta dirige l’orchestra mentre la figlia Paola la ammira incantata.

Gerry interpreta se stesso, nel suo ambiente naturale si destreggia con professionalità, allegria e simpatia. Al party di Pausini e Scotti partecipano anche molti ospiti che si mettono in gioco e si prestano alle sorprese della casa dove tutto può succedere. Tra questi: Sergio Castellitto, Teo Mammuccari, Geppi Cucciari, Fabio Volo - in collegamento telefonico - e Luca Argentero.

A congedare gli ospiti nel backstage l’attore "manager per caso" Dino Abbrescia e Il suo presunto assistito In cerca di notorietà Riccardo Rossi. E’ la musica a scandire il ritmo di questa grande festa con i grandi successi internazionali dedicati al Natale interpretati magistralmente dalla Pausini che con il suo ultimo disco, "Laura XMas" ha già conquistato il platino ed è in vetta a tutte le classifiche anche nei 60 Paesi in cui è distribuito.

Alla festa cantano con Laura accompagnati dall’orchestra diretta da Carta - in una magica cornice che vede Laura indossare vestiti da favola - l’artista canta accompagnata dagli intensi ed evocativi quadri di danza frutto della mente creativa del coreografo e regista di fama internazionale Giuliano Peparini. Con lei in musica nell’incantato mondo di "House Party" si esibiscono sul palco: Rupert Everett in "Let it snow! let it snow!", il coro gospel Solosingers in “Oh happy day”, Il Coro giovanile del Saint Louis College e – last but not least – un duetto emozionante e commovente sulle note di "Lo sapevi prima tu" con il papà Fabrizio.