"Isola dei famosi": sfida tra Elena Morali, Giulia Calcaterra e Desirèe Popper

Il televoto sarà aperto a "Pomeriggio 5" e domenica 22 gennaio si conosceranno i risultati. Ma conosciamo meglio le tre ragazze.

Giulia Calcaterrra è una ex velina di Striscia la Notizia. L'abbiamo vista sul bancone del tg satrico di Antonio Ricci con Alessia Reato. Dopo un periodo difficile è tornata in super forma con tanta palestra e ora è pronta è a ripartire alla grande: "Ho bisogno di questa occasione per riscattarmi. Era un'occasione che aspettavo".

Elena Morali, ex Pupa, è fidanzata con il comico di "Colorado" "Cicciottino' Gianluca Scintilla Fubelli. Vuole partecipare all'Isola per guarire dall'ansia: "Vorrei trovarmi in una condizione dove non penso alle mie ansie".

Desirèe Popper è forse la meno conosciuta tra le tre ragazze. Si è fatta notare durante la 14esima edizione "Grande Fratello" nei panni della tentatrice di Alessandro Calabrese e Livio Parisi: "Potrei fare la tentatrice anche all'Isola", giura.