"I Simpson", su Italia 1 parte la 28esima stagione inedita

In astinenza da "Simpson"? Ritorna l'appuntamento pomeridiano (alle 14.20) su Italia 1 con l'iconica famiglia gialla. A partire da lunedì 9 ottobre saranno in onda gli episodi inediti della 28esima stagione. Proprio in questa stagione lo show spegne le candeline del 600esimo episodio e propone per la prima volta un episodio da 60 minuti. Tra le tante guest star vedremo Amy Schumer, Snoop Dog, Glenn Close e Taraji P. Henson.