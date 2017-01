"I Simpson", maratona con episodi inediti ad Halloween su Italia 1

Quattro ore, una vera e propria maratona per Halloween . Italia 1 si tinge di giallo con " I Simpson ". Ad aprire la serie di episodi in onda dalle 13.50 alle 18 lunedì 31 ottobre ci sono due puntate inedite della 27esima stagione: la quarta, "Halloween dell'orrore", in cui Lisa si spaventa al parco dell'orrore di Krusty; e la quinta, "La Paura Fa Novanta XXVI", in cui l’incattivito Telespalla Bob ottiene la sua vendetta arpionando il suo storico nemico Bart.

Le puntate speciali del ciclo sono composte da tre storie autoconclusive, in cui i protagonisti, scollegati dalla narrazione della trama principale, sono coinvolti in situazioni legate all'horror e al soprannaturale.

L’episodio “La Paura Fa Novanta XX” omaggia il grande cinema hitchcockiano: Lisa e Bart in versione serial killer si destreggiano tra continue citazioni di grandi classici come “Psycho”, “Delitto per delitto”, “Intrigo internazionale” e “La donna che visse due volte”.

Ne “La Paura Fa Novanta XXI” l'ambientazione post-apocalittica con la famiglia Simpson in fuga da un'orda di famelici zombi, è una parodia del film horror “28 giorni dopo” rigorosamente in bianco e nero. Mentre ne “La Paura Fa Novanta IX” si scopre che Maggie in realtà non è figlia di Homer ma il frutto dell’unione di Marge (rapita da giovane da una navicella spaziale) con un alieno.