"Game of Thrones", la "signora in giallo" Angela Lansbury nel cast della settima stagione

Jessica Fletcher ne "Il trono di Spade". Avete letto bene. Secondo quanto riportato dal sito tedesco Bild, Angela Lansbury, meglio conosciuta come "La signora in giallo", dovrebbe far parte del cast per la settima stagione. Dopo aver risolto decine di omicidi all'ora di pranzo, forse in pochi se la sarebbero immaginata novantenne nella serie della HBO. Aspettiamo di sapere quale sarà il suo ruolo.