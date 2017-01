"Fivelandia Story", il meglio delle sigle di Cristina D'Avena

Dopo il grande successo della compilation "Cristina D'Avena e i tuoi amici in tv collection", arriva "Fivelandia Story", una selezione digitale con il meglio sigle cantate da Cristina D'Avena. La fortunata serie di compilation, cominciata con la prima pubblicazione nel 1983 e proseguita per oltre vent'anni, ha raccolto il meglio delle sigle dei cartoon, dei telefilm per ragazzi e dei programmi per bambini in onda sulle reti Mediaset.