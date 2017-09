"Chi ha incastrato Peter Pan?", Paolo Bonolis si tuffa nel mondo dei bambini

I protagonisti, come sempre, sono i bambini. Ma da giovedì 21 settembre in prima serata su Canale 5 "Chi ha incastrato Peter Pan?" riserverà molte sorprese. Il programma condotto da Paolo Bonolis si presenta con una scenografia nuova, che richiama atmosfere fiabesche. Nella prima puntata gli ospiti sono Gianni Morandi, Gianluigi Donnarumma e Ambra Angiolini. Molti YouTuber lanceranno le loro "challanges" e non mancheranno momenti di magia con Luca Laurenti.