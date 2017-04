"Carpool Karaoke", Jake La Furia conduttore della versione italiana

"Carpool Karaoke" è una sezione dello show americano "The Late Late Show with James Corden", in cui il presentatore invita celebri ospiti musicali a cantare sulle loro stesse canzoni insieme a lui. Arriva anche da noi il programma che da anni spopola in tv all'estero e sul web. La versione italiana verrà condotta Jake La Furia e andrà in onda prossimamente su Italia 1.