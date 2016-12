Vicenza: il difensore Brighenti operato d'urgenza, è in prognosi riservata

Vicenza in apprensione per le condizioni di Nicolò Brighenti. Il difensore è stato operato d'urgenza per una lacerazione traumatica del pancreas la notte scorsa all'ospedale San Bortolo, dove si trova in prognosi riservata. L'intervento, particolarmente complesso, è tecnicamente riuscito. Il giocatore era uscito nel secondo tempo della sfida contro il Como, dopo uno scontro di gioco fortuito con un suo compagno di squadra, il portiere Vigorito.