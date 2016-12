Us Open, Renzi vola a New York per la finale Vinci-Pennetta

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, assisterà alla storica finale tutta italiana dell'Us open di tennis tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Renzi, che ha annullato i suoi impegni odierni, sta per partire verso New York con il presidente del Coni Giovanni Malagò.

"Renzi va a festeggiare la Puglia a New York". L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il premier era atteso a Bari per l'inaugurazione della Fiera del Levante. "Sono talmente felice per la vittoria di Flavia Pennetta e Roberta Vinci - aggiunge Emiliano - che ogni altra considerazione passa in secondo ordine". "Purtroppo - aggiunge - per dovere istituzionale sono costretto a rimanere qui altrimenti sarei andato anche io a New York".