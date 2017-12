Sport, le sette meraviglie virali del 2017

Dal sesto scudetto della Juventus alla medaglia d'oro di Federica Pellegrini, passando per la disfatta della Nazionale azzurra fino all'addio al calcio giocato di Francesco Totti. Il 2017 è stato un anno denso di avvenimenti sportivi che non verranno dimenticati facilmente, ma anche sul web non sono mancate gag più o meno comiche legate proprio alle discipline più amate.



Basti pensare alla magia in allenamento di Cristiano Ronaldo, capace di ottenere oltre 7 milioni di visualizzazioni. Ricordate però che il portoghese fu protagonista di un incredibile scivolone (per fortuna senza conseguenze) scendendo dal bus del Real Madrid?Ovviamente le clip virali non riguardano solo CR7, ma anche altri campioni come Francesco Totti e non solo. Perciò non resta che godersi questa divertente carrellata di clip per rivivere tutto il meglio dell'anno che sta per chiudersi.