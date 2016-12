Rio 2016, judoka egiziano rifiuta di stringere la mano all'avversario israeliano

Incidente diplomatico sul tatami e addio al fair play ai Giochi di Rio. Il judoka egiziano Islam El Shehaby ha dimostrato davvero scarsa sportività rifiutando di stringere la mano del suo avversario israeliano Or Sasson, 25 anni, che lo aveva appena eliminato con un ippon. Il sorteggio li aveva già fatti incontrare nel primo turno del torneo dei pesi massimi. Il pubblico della Carioca Arena 2 non ha apprezzato il gesto e ha fischiato in segno di disapprovazione.

El Shehaby ha volutamente ignorato la mano tesa che gli ha offerto Sasson, ma il gesto irrispettoso, dal sapore più politico che antisportivo, non è stato apprezzato dal pubblico presente allo stadio, che ha fatto sentire tutta la sua disapprovazione.



Prima dell’inizio di Rio 2016, il presidente del Comitato olimpico egiziano aveva dichiarato che il suo Paese non avrebbe ritirato il judoka dal torneo: "La posizione dell'Egitto contro Israele è nota, ma non ci ritiriamo di fronte a loro, perché non confondiamoe politica e sport". Il gesto di Rio sembra raccontare una storia diversa.