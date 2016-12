9 luglio 2014 Dal Maracanazo del '50 al Mineirazo: 64 anni dopo il Brasile rivive la tragedia Il "dopo" sconfitta con l'Uruguay fu come un bollettino di guerra e vennero proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Ora il Paese è ancora in ginocchio di ANDREA GHISLANDI Tweet google 0 Invia ad un amico

09:40 - L'incubo si è materializzato a 64 anni di distanza. Cambia l'avversario (dall'Uruguay alla Germania), il luogo (dal Maracanà al Mineirao), ma non la sostanza: dal Maracanazo del 1950, al Mineirao del 2014, un intero Paese, il Brasile, sta rivivendo un autentico dramma che travalica i semplici confini sportivi. Nel 1950 vennero proclamati 3 giorni di lutto nazionale, perché il "dopo" fu come un bollettino di guerra, con 34 suicidi e 56 morti per arresto cardiaco. Per fortuna i numeri del post Germania non si avvicinano minimamente a quelli sopra snocciolati, ma la delusione e la tristezza nel cuore di un popolo intero è probabilmente la stessa.