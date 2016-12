Roma 2024, la Raggi dice no alle Olimpiadi

"La Giunta Raggi non cambia idea sulla possibilità che Roma organizzi le Olimpiadi tra otto anni e quindi dice no". Lo riferiscono fonti del Campidoglio. "E' previsto - aggiungono - che la prossima settimana il sindaco di Roma faccia l'annuncio ufficiale in una conferenza stampa"

La decisione sarà comunicata dopo la conclusione delle Paralimpiadi che termineranno il 18 settembre. L'annuncio non avverrà in Campidoglio.

La reazione del Coni non si fa attendere: "Impossibile. La sindaca Raggi ha sempre detto che avrebbe prima incontrato Malago' e Pancalli e finora, nonostante una richiesta formale scritta, non è stato fissato alcun incontro". Dal Coni reagiscono così al no. "E poi, sempre la sindaca, aveva garantito a Pancalli che se ne sarebbe parlato dopo le Paralimpiadi. Per cui la notizia è paradossale""