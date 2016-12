Mercato: Cerci al Milan, Torres all'Atletico

10:01 - L'ufficialità verrà sancita con l'inizio del 2015, all'apertura della sessione invernale della campagna trasferimenti: ma Alessio Cerci può già essere considerato un calciatore del Milan. Adriano Galliani ha infatti chiuso l'accordo con l'Atletico Madrid per uno scambio di prestiti della durata di 18 mesi con Fernando Torres, che torna dunque al club in cui ha avuto origine la sua carriera.

Galliani, ancora una volta, ha spiazzato tutti e prima di volare in Brasile per le vacanze natalizie ha messo a segno un colpo importante. L'ex Toro arriva al Milan con sei mesi di ritardo, ma l'ad rossonero non ha sborsato nulla per averlo. Scambio secco di prestiti con Fernando Torres che in questa sua avventura milanese non si è ambientato trovando solo un gol e tanta panchina: indicative le ultime quattro consecutive. El Niño torna così a casa e Simeone avrà il vice di Mandzukic. Lo spagnolo cerca riscatto e conosci ogni centimetro del Calderon: un ritorno atteso con fermento a Madrid.



Per l'ufficialità bisognerà aspettare il 2015, ma ormai non ci sono più dubbi. Cerci è pronto a tornare in Italia e nei prossimi giorni troverà un accordo economico con i rossoneri, mentre Torres è pronto a dimezzarsi lo stipendio per tornare a vestire la maglia tanto amata. Buon colpo per Inzaghi che trova un esterno di corsa e qualità: importantissimo sopratutto a gennaio quando Honda sarà impegnato in Coppa d'Asia. Pippo potrebbe averlo già a disposizione nel ritiro al caldo di Dubai che inizierà il 27 dicembre. Beffata la concorrenza dell'Inter: Mancini lo aveva messo in cima alla lista dei desideri, ma i nerazzurri non sono riusciti a convincere gli spagnoli. Cosa che in pochi giorni è riuscita a Galliani facendo un regalo a tutti i milanisti, con ottimo tempismo.