Incidente Valentino Rossi, confermata frattura tibia e perone

Frattura della tibia e del perone della gamba destra: a confermare i timori di Valentino Rossi per l'incidente mentre si allenava facendo enduro, secondo fonti Yamaha, è la prima diagnosi effettuata nell'ospedale di Urbino. Ora per il pilota, che è stato raggiunto dal suo medico di fiducia, si dovrà valutare come intervenire. Con l'operazione l'assenza sarebbe di almeno 40 giorni: costringerebbe dunque Valentino a saltare perlomeno due gare.