Il TAS esclude la Russia dalle Paralimpiadi, Mosca attacca: "Sentenza politica"

Per il Ministro dello Sport russo Vitali Mutko la sentenza è "non legale ma politica". "Siamo molto delusi da questa sentenza, eravamo sicuri che agli atleti russi sarebbe stato permesso gareggiare anche nel caso in cui il CPR fosse stato squalificato", ha detto l'avvocato del Comitato Paralimpico russo, Karpenko, per il quale "ora si configura un caso di violazione di diritti umani e presenteremo appello alla Corte Suprema. Il procedimento però prenderà 1 o 2 anni e quindi i paralimpici russi non potranno competere ai Giochi 2016".



L'esclusione degli atleti paralimpici russi dai Giochi di Rio "è un colpo a tutti i disabili" ed è motivato "dal desiderio di alcuni alti funzionari del movimento paralimpico di eliminare forti avversari", ha detto il premier russo Dmitri Medvedev, commentando la decisione del Tas. Le Paralimpiadi di Rio sono in programma dal 7 al 18 settembre in Brasile.