Gilardino come Totti e Baggio: gol da record al Carpi

Giornata da record per Alberto Gilardino, che con il gol segnato al Carpi aggancia Totti, Baggio e Cattaneo in testa alla classifica dei "bomber seriali" di Serie A. L'attaccante rosanero, in gol in questo campionato anche contro il Frosinone, ha infatti bucato la rete di 38 diverse squadre del nostro campionato, proprio come il Divin codino e il capitano giallorosso.