Doping, altri 12 Paesi chiedono di escludere la Russia dai Giochi olimpici

Pochi giorni fa 95 atleti russi sono stati assolti dalle accuse di aver fatto uso di sostanze dopanti durante le olimpiadi a Sochi del 2014. Secondo l'agenzia mondiale antidoping le prove a loro carico non sono sufficienti. A quanto pare però questo non basta agli altri Paesi partecipanti per dimostrare che la Russia si comporti correttamente alle prossime olimpiadi.



Nel 2016 Grigory Rodchenkov, direttore del laboratorio antidoping russo, fuggito negli Stati Uniti, aveva raccontato al New York Times come in Russia ci fosse un piano statale per dopare gli atleti e come, al momento delle gare internazionali, venissero truccati i test sostituendo per esempio i campioni d'urina. Tra gli atleti dopati Rodchenkov ne indicava diversi che avevano partecipato alle olimpiadi di Sochi: 15 avevano vinto anche delle medaglie.



Dopo lo scoop del New York Times, l'investigatore Richard McLaren aveva aperto un fascicolo individuando 1000 sportivi coinvolti nel programma russo di doping. Dei primi 96 esaminati 95 però sono stati assolti dall'Agenzia mondiale antidoping.



Lo scandalo derivato da queste rivelazioni ha portato a parlare di "doping di Stato" finendo per gettare un'ombra sulla Russia non solo sportiva, ma anche diplomatica. Ombra che ha portato all'esclusione di molti atleti dalle Olimpiadi di Rio del 2016 e che ora mette in pericolo la partecipazione dei russi ai prossimi giochi a Pyeongchang.