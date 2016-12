Bundesliga, esempio Calhanoglu: gli lanciano del pane e lui lo bacia

Arriva dall'ultimo weekend di Bundesliga una storia che ricorda molto da vicino quella di Dani Alves e della banana lanciatagli dagli spalti del Madrigal ad aprile dello scorso anno. Il protagonista è Hakan Calhanoglu, che nella gara contro lo Schalke 04 è stato vittima del lancio di diversi oggetti tra cui alcuni pezzi di pane: il numero 10 del Leverkusen ha raccolto il pane, lo ha baciato e poi portato alla fronte in segno di rispetto per quell'alimento che andrà sprecato. Un gesto, quello del giocatore turco di fede musulmana, che accomuna diverse religioni e che ha a che fare con la gratitudine, la consapevolezza che molte persone non hanno accesso al cibo e l'essere cosciente che quel pane verrà buttato. Per una volta da un campo di calcio un bell'esempio da seguire.