Tensione Inter: scontro Cassano-Stramaccioni

Temperatura alta nello spogliatoio dell'Inter dopo l'allenamento di venerdì. Antonio Cassano e l'allenatore Andrea Stramaccioni sono stati protagonisti, secondo la "Gazzetta dello Sport", di un acceso diverbio che ha rischiato di sfociare nelle vie di fatto: i due sono arrivati a spintonarsi e sono stati divisi dagli altri giocatori. Moratti cercherà di ricomporre la rottura, assai inopportuna alla vigilia di una partita delicata di Catania.

La lite sarebbe nata proprio al termine della seduta, durante il rientro dagli spogliatoi. Cassano e Stramaccioni hanno iniziato a discutere, a provocarsi fino ad arrivare agli insulti e quindi all'avvicinamento. Il peggio sarebbe stato principalmente da Stankovic, primo a intervenire, e dal team manager, il fresco ex Ivan Ramiro Cordoba. Al di là della contingenza dello scontro, è un segnale preoccupante per la gestione di Cassano, che all'inizio della sua esperienza interista si era sempre speso in grandi apprezzamenti (ormai proverbiale l'episodio del "bene bene Strama" raccontato dal tecnico stesso) nei confronti del suo nuovo allenatore. Il barese ha dato negli ultimi tempi qualche segnale di insofferenza e proprio con l'allenatore ebbe una polemica per la sostituzione operata nell'incontro col Pescara, episodio però che oggettivamente capita pressoché su tutti i campi e in tutte le squadre. Qualche voce dell'ambiente nerazzurro mette in relazione il crescente nervosismo di "Fantantonio" ai mancati incontri per il prolungamento del suo contratto, che scade nel 2015: anche alla radice del suo polemico divorzio dal Milan ci furono motivi essenzialmente economici.