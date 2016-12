Londra, al giorno 10 il primo caso di doping

Il controllo antidoping era stato effettuato il 30 luglio scorso, giorno della gara olimpica di judo categoria 73 chilogrammi. Il settimo posto ottenuto dallo statunitense sarà ora cancellato dagli annali delle Olimpiadi.



Il judoka Usa è il primo atleta, come detto, escluso dai Giochi per controlli effettuati durante le gare. Non è però il primo cacciato dal Cio durante le Olimpiadi: il Comitato olimpico internazionale aveva già preso provvedimenti contro il mezzofondista marocchino Amine Laalou, contro il velocista colombiano Diego Palomeque e contro la ciclista russa Victoria Baranova. Tutti erano risultati positivi in test effettuati prima dell'inizio dei Giochi olimpici.