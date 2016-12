Libia, rapito il presidente del Comitato olimpico

foto Ap/Lapresse 12:33 - Il presidente del Comitato olimpico libico, Nabil al-Alam, è stato rapito a Tripoli. Lo annuncia un portavoce del Comitato stesso. Nove uomini armati lo hanno costretto a scendere dalla sua automobile per poi condurlo in un luogo ignoto. al-Alam è a capo del Cio locale dalla caduta di Gheddafi e ha preso il posto del figlio dell'ex Rais, Mohamed, rifugiatosi in Algeria insieme ad altri membri della famiglia. - Il presidente del Comitato olimpico libico, Nabil al-Alam, è stato rapito a Tripoli. Lo annuncia un portavoce del Comitato stesso. Nove uomini armati lo hanno costretto a scendere dalla sua automobile per poi condurlo in un luogo ignoto. al-Alam è a capo del Cio locale dalla caduta di Gheddafi e ha preso il posto del figlio dell'ex Rais, Mohamed, rifugiatosi in Algeria insieme ad altri membri della famiglia.

Le autorità sono al lavoro per cercare di scoprire chi ha rapito al-Alam. Gli atleti libici, intanto, sono in partenza per Londra. La Libia partecipa con cinque atleti in quattro differenti discipline: 100 metri donne, maratona, sollevamento pesi e judo.