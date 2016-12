11 maggio 2014 Ultras, anche in Germania lo striscione "Speziale libero" I messaggi per il ragazzo condannato per l'omicidio di Raciti nelle curve di Borussia Dortmund e Bayern Monaco. E c'è solidarietà per Genny 'a Carogna Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:36 - Quattro striscioni e una t-shirt dedicati a Speziale, Genny ‘a Carogna e Ciro Esposito. Nel weekend di Bundesliga gli ultras del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund hanno voluto manifestare la propria solidarietà ai protagonisti della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, preceduta dagli scontri nei quali un tifoso napoletano è stato ferito da un'arma da fuoco.

Il nome più presente nelle curve tedesche è stato quello di Antonino Speziale, il ragazzo condannato per la morte dell’ispettore Raciti avvenuta nel 2007 durante la guerriglia post Catania-Palermo. Gli ultras del Bayern hanno esposto lo striscione "Speziale libero", apparso anche nella curva del Borussia. La curva A del Napoli – dove i Mastiffs sono il gruppo più importante – è gemellata con gli ultras del Borussia Dortmund, in particolare con il gruppo Desperados, che era al San Paolo in occasione della sfida di Europa League con il Porto. E così mentre all’Allianz Arena, oltre allo striscione pro Speziale, è apparso anche uno striscione "Forza Ciro non mollare", i tifosi del Borussia sono andati oltre esponendo tre chiari messaggi: "Diffidati con noi", "Libertà per gli ultras" e "Genny uno di noi"’. Anche i tifosi dell’Hertha Berlino, squadra che ospitava il Borussia Dortmund, hanno espresso la loro solidarietà ad Antonino Speziale, mentre nei giorni scorsi la stessa iniziativa era stata intrapresa dalla curva del Porto e dai tifosi di Cluj e Brasov.