Roma, mega murales di Totti su una scuola a S. Giovanni

17:23 - Dopo quello storico nel rione Monti, un nuovo murales è stato dedicato a Francesco Totti, questa volta dipinto sulla facciata della scuola Pascoli tra Via Sibari e Via Apulia, non lontano da Via Vetulonia, dove il numero 10 e capitano giallorosso è nato e cresciuto. Il disegno, autorizzato dal Municipio e dal giocatore, è apparso sui muri dell'edificio situato di fronte alla Romulea, società sportiva dove il Pupone ha dato i suoi primi calci al pallone.