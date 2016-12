Obama a Roma: incontro con Totti

12:35 - Diplomazia, con ironia. E' lo stile adottato dall'ambasciata Usa in Italia. Per dar conto dell'ormai prossima visita a Roma del presidente Barack Obama, l'account Twitter della sede diplomatica di via Veneto ha diffuso una foto in cui Obama posa al fianco di Francesco Totti. "#ObamainItalia, i colloqui informali sono già iniziati... di cosa potrebbero aver parlato, #Totti e il Pres. #Obama?", recita il testo del tweet. La campagna è parte di 'un'offensiva' sui social network che vede anche uno speciale sulla pagina Facebook dell'ambasciata, dove si può consultare una 'timeline' su tutte le visite dei presidenti Usa in Italia, così come alcuni filmati sui tour più celebri. Uno su tutti quello di John Kennedy.