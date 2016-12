12 giugno 2014 Mayweather lo sportivo più pagato, CR7 e LeBron sul podio Il campione dei welter ha guadagnato 77 milioni di euro nel 2014, prima delle donne Maria Sharapova, nessun italiano nella top 100 Tweet google 0 Invia ad un amico

10:47 - Come ogni anno la rivista americana Forbes ha pubblicato la classifica dei cento sportivi più pagati nel 2014. Sul gradino più alto del podio il pugile Floyd Mayweather, con un totale di 105 milioni di dollari (circa 77 milioni di euro). Il 37enne statunitense quest'anno è stato sul ring solo 72 minuti, il che significa che ha guadagnato più di un milione di euro a minuto (non per niente è soprannominato "Money"). Un gradino più in basso nella classifica dei paperoni c'è Cristiano Ronaldo (circa 60 milioni di euro), mentre a completare il podio troviamo LeBron James, stella dei Miami Heat (53,4 milioni di euro incassati nell'ultimo anno).

Subito dietro il cestista statunitense, al quarto posto, c'è Lionel Messi, secondo tra i calciatori e protagonista, come Ronaldo, dei Mondiali brasiliani. Il numero 10 del Barcellona ottienie la quarta piazza con 47,8 milioni di euro e precede un'altra star della pallacanestro a stelle e strisce, il campione dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, quinto con 45,5 milioni di euro. Nella top-ten degli sportivi più ricchi del pianeta, il golf ed il tennis: sesta piazza per Tiger Woods (45 milioni), a seguire Roger Federer (41,5), Phil Mickelson (39) e Rafa Nadal (32,8). Chiude Matt Ryan, quarterback degli Atlanta Falcons (football americano), con 32,3 milioni di euro.

Top 100

Diversi i calciatori presenti nella Top 100 dei ricchissimi dello sport, ma non c'è nessun italiano. Tra gli altri si trovano, Zlatan Ibrahimovic (dodicesimo) e Gareth Bale, quattordicesimo, che precede Radamel Falcao e Neymar (tra i più giovani tra gli atleti più pagati con i suoi 22 anni). Tra i piloti di Formula Uno il primo nella lista è Lewis Hamilton (diciannovesimo), mentre Fernando Alonso è 21esimo. Fresca del titolo di Roland Garros, la russa Maria Sharapova è la prima donna in lista (34ª, 24,4 milioni di dollari), mentre a chiudere la classifica è nuovamente un calciatore: Luis Suarez con "solo" 17,3 milioni di dollari.