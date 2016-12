Juve, ecco le nuove maglie

16:00 - Ecco in anteprima le nuove divise della Juventus per la stagione 2014/2015, l'ultima con lo sponsor tecnico Nike. Come riportato da passionemaglie.it, la prima maglia ha le classiche strisce verticali, cinque nere e quattro bianche. Le maniche sono rifinite da un bordo nero e l'orlo in bianco, mentre il colletto è bianco e nero. La Juve del prossimo anno avrà anche una terza maglia, di colore verde e con una striscia nera che parte dal colletto a polo e prosegue sulle maniche. La striscia è presente anche sui fianchi. La seconda maglia (attualmente gialla), di cui non è ancora disponibile un'anteprima, secondo indiscrezioni diventa invece blu - foto footyheadlines.com