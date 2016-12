Federbet, sospetti di combine su 10 gare di Serie A e B

15:21 - Dopo i vergognosi fatti dell'estate 2013 (con le squalifiche tra gli altri di Mauri e Gillet), un nuovo scandalo calcioscommesse potrebbe sconvolgere il calcio italiano. Ad avanzare sospetti di combine su gare dell'ultima stagione di Serie A, Serie B e Lega Pro è Federbet, la Federazione europea di operatori del settore scommesse, che si occupa anche di combattere le partite truccate. Secondo il rapporto 2013-2014 presentato al Parlamento Ue da Federbet, Catania-Atalanta in A, Cittadella-Empoli, Palermo-Crotone, Padova-Carpi e Crotone-Trapani in B, più 5 match di Lega Pro e l'amichevole Levski Sofia-Lazio, sarebbero i match a "sospetto" di combine.

Tra le 110 combine registrate nell'ultima stagione in Europa, l'Italia risulterebbe l'unico grande paese ad essere coinvolto con una partita del massimo campionato. In attesa di conferme (ma speriamo di smentite), il calcio italiano si appresta a vivere un'altra estate ad alta tensione, e non solo per i Mondiali che stanno per iniziare in Brasile.