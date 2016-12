Ecco Barbara Pedrotti, la quotista che incanta in tv

15:34 - C'è un nuovo volto (e un nuovo corpo) a far sognare i tifosi italiani, si tratta di Barbara Pedrotti, quotista sulle reti Mediaset a “Serie A Live”, programma in onda su Mediaset Premium. Barbara adora calcio e ciclismo ed è tifosa milanista: "Trovo indubbiamente che si tratti di una scelta coraggiosa essendo alla sua prima esperienza da allenatore - ha detto a proposito di Seedorf intervistata dal 'Vero Milanista' - ma c’è anche da dire che è dotato di un background di tutto rispetto e di una forte personalità".

Non è stato facile per Barbara arrivare dove è ora, ma l'amore per lo sport l'ha portata in alto: “Ho scelto una professione che dalla notte dei tempi è sempre stata preclusa alle donne quindi sono un esempio vivente di quanto sia difficile ricoprire determinate posizioni e scacciare il pensiero che le donne e lo sport non possano andare a braccetto. Un percorso difficile, in salita, ma che dà tante gioie e che credo (e spero) sia apprezzato anche dal pubblico e dai colleghi uomini".



La Pedrotti è inoltre un'esperta di scommesse (ha il ruolo di quotista per Bwin) e sul Mondiale in Brasile ha le idee chiare: "Secondo me le squadre favorite sono Brasile, Germania e Argentina. Sarà dura quindi per l'Italia avere un ruolo da podio, ma la recente storia insegna che gli azzurri sanno sempre tirare fuori quel qualcosa in più nelle occasioni che contano" e se lo dice lei, potete fidarvi.