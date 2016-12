16 maggio 2014 Da Grillo a Rocco, tutti invitano a comprare "La Bari" Aste deserte, squadra in corsa per la promozione in A ma senza società. Dall'appello dei calciatori ai vip: sul web corre un vero e proprio tormentone. Tweet google 0 Invia ad un amico

13:17 - #Compratelabari, è questo il tormentone social della settimana calcistica. Su Facebook il gruppo è arrivato a quasi 20mila like in pochissimo tempo, su Twitter è da giorni tra le tendenze e ora anche molti vip si schierano al fianco dei tifosi giallorossi. L'invito è rivolto a qualche imprenditore che possa salvare il Bari Calcio, che gioca in B e sogna la serie A, ma non ha pace a livello societario. Martedì 20 maggio è in programma un'altra asta, l'ultima, e si spera che possa essere finalmente quella giusta. Il club biancorosso si vende praticamente a prezzo di saldo, solo 2 milioni rispetto ai 4,3 iniziali.

I giocatori hanno chiesto aiuto e per loro si sono mobilitati tantissimi vip: da Checco Zalone (“Comprate il Capurso in omaggio vi diamo il Bari“) a Fiorello, da Beppe Grillo a Rocco Siffredi, fino ad arrivare anche fuori dai nostri confini (la reginetta dei pronostici Virginie Caprice ci ha messo un po' di pepe, ma anche tifosi del Brasile e soldati del Libano hanno appoggiato l'iniziativa). Ovviamente non potevano mancare gli ex giocatori come Barreto, Ranocchia e Bonucci, servirà? Speriamo di sì, Bari merita rispetto.