Cile, pornostar promette 16 ore di sesso in caso di vittoria contro la Spagna

09:07 - Battere la Spagna! Ecco cosa deve fare il Cile nella prossima partita in Brasile. A dare la carica ci pensa Marlen Doll, nota pornostar, che su Twitter promette ai follower 16 ore di sesso. Insomma, per il bene della patria si fa proprio tutto... L'attrice, che con l'Australia ne aveva promesse dodici, ha pubblicato sul social network foto per testimoniare la veridicità delle sue parole. Con la Spagna, però, la posta in gioco è ancora più alta: ben 4 ore in più di scene bollenti per tutti! I giocatori della Nazionale sono, quindi, chiamati a vincere. Se non per il Paese almeno per gli occhi di tutti i seguaci di Marlen.