Sci nautico, Sarah Teelow muore in gara

17:18 - Sarah Teelow, australiana campionessa mondiale di sci nautico, è morta in seguito a un incidente durante una gara vicino a Sydney. Domenica la 21enne ha perso lo sci nelle prime fasi della Bridge to Bridge Water Ski Classic, sul fiume Hawkesbury, e nell'impatto con l'acqua ha riportato gravi ferite alla testa e alla spina dorsale. Trasportata in ospedale con un elicottero, Sarah non ce l'ha fatta e lunedì sera è deceduta.

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, anche perchè le condizioni meteorologiche erano buone. La polizia ha aperto un'inchiesta. La gara Bridge to Bridge è lunga 121 chilometri e gli atleti possono arrivare fino ai 130 km/h di velocità. Figlia di una campionessa di sci nautico, Sarah Teelow a settembre aveva vinto il mondiale femminile di Formula Due.