Italia, la prima con l'Inghilterra

17:29 - Effettuato in Brasile il sorteggio dei gruppi del Mondiale: girone tosto per l'Italia, che èla nazionale "ripescata" in seconda fascia e finisce nel gruppo D con Uruguay, Inghilterra e Costa Rica. Gli azzurri esordiranno il 15 giugno contro gli inglesi a Manaus, alle 2 del mattino ora italiana. Poi, il 20 giugno a Recife con la Costa Rica (ore 18) e il 24 giugno sfida all'Uruguay (ore 18). In caso di passaggio del turno, agli ottavi di finale ci sarebbe l'incrocio col gruppo C, quello della Colombia, uno dei più difficili del Mondiale.

GRUPPO A Brasile Croazia Messico Camerun GRUPPO B Spagna Olanda Cile Australia GRUPPO C Colombia Grecia Costa D'Avorio Giappone GRUPPO D Uruguay Costa Rica Inghilterra ITALIA GRUPPO E Svizzera Ecuador Francia Honduras GRUPPO F Argentina Bosnia Iran Nigeria GRUPPO G Germania Portogallo Ghana USA GRUPPO H Belgio Algeria Russia Sud Corea