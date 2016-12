Ypsirock Festival accende l'estate indie in Sicilia

Ypsigrock Festival giunge quest'anno alla sua ventesima edizione. La manifestazione si svolge sempre a Castelbuono in Sicilia, dal 4 al 7 agosto. La nuova edizione viene lanciata come contenitore di arti e vanta come headliner Crystal Castles , Vaccines e Daughter, e co-headliner Mudhoney , Kiasmos, Savages e Giant Sand.

Ecco la line up giorno per giorno

Venerdì 5 agosto: THE VACCINES / MUDHONEY / GEORGIA / OSCAR / THE VRYLL SOCIETY / BIRTHH / L I M / IL CIELO DI BAGDAD / TORAKIKI

Sabato 6 agosto: CRYSTAL CASTLES / KIASMOS / LUH / LOYLE CARNER / FEDERICO ALBANESE / NIAGARA / CAPIBARA / YOMBE

Domenica 7 agosto: DAUGHTER / SAVAGES / MINOR VICTORIES / GIANT SAND / WILLIS EARL BEAL/ DANIELE SCIOLLA



Per informazioni e biglietti http://www.ypsigrock.com/