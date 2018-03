Weinsten: una donna salva la sua società e a Hollywood gli fanno una statua in vestaglia

Bancarotta evitata per gli studios di Harvey Weinstein... grazie a una donna. La società del produttore sotto accusa per molestie, ha trovato infatti un accordo con Maria Contreras-Sweet, l'ex responsabile delle Piccole e medie imprese dell'amministrazione Obama, che vorrebbe trasformarla in un modello per la promozione delle donne a Hollywood. Intanto sull'Hollywood Boulevard è apparsa una statua tutta dorata di Weinstein, in pantofole e vestaglia, seduto su un divano e con una statuetta in mano, pronto per un casting, in riferimento allo scandalo che lo ha travolto.

Il nome dell'opera, "Casting Couch", è provocatorio, tanto quanto l'opera stessa. A realizzarla l'artista britannico che si fa chiamare Plastic Jesus, che ha spiegato di voler denunciare la cultura del silenzio che per molti anni ha permesso il perpetrarsi di abusi di cui troppi sapevano. "Molti sono venuti a Hollywood inseguendo il sogno e poter incontrare Harvey Weinstein per molti ha significato realizzare il sogno di una vita - ha detto l'artista - purtroppo però per molti ha significato anche subirne violenze. Quindi ho pensato che la gente poteva venire qui, vedere la statua e sedercisi accanto e vedere cosa si prova a stare accanto al mostro".



"Il mostro" intanto può tirare un sospiro di sollievo, almeno dal punto di vista finanziario e, ironia della sorte, grazie ad una donna: "Il nostro team è lieto di annunciare che abbiamo compiuto un passo importante e raggiunto un accordo per l'acquisto di beni da The Weinstein Company (TWC) per lanciare una nuova società, con un nuovo programma e una nuova visione che incorporano i principi che difendiamo dall'inizio del processo in autunno", ha detto Maria Contreras-Sweet, a capo di un gruppo di investitori che ha negoziato dall'autunno una ripresa della TWC.

"Questi principi non sono mai cambiati e consistono nel costruire uno studio cinematografico guidato da un consiglio composto da una maggioranza di donne indipendenti", "salvare 150 posti di lavoro" e "creare un fondo di compensazione per le vittime", ha ha aggiunto. La signora Contreras-Sweet non ha fornito dettagli sull'accordo trovato, né ha confermato l'importo della transazione. Fino ad ora, il valore della società è stato valutato in 500 milioni di dollari, inclusi 225 milioni in recupero crediti.