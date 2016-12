Wanda Fisher replica a Ivana Spagna: "Vuole farsi solo pubblicità"

Ivana Spagna la accusa di sostituirsi a lei nelle serate e di trattare male i suoi fan, ma la sosia Wanda Fisher non ci sta. E risponde per le rime alla cantante. A Tgcom24 infatti si difende: "Non ho mai detto in nessuno modo di essere Spagna, la signora tira fuori questa vecchia storia che è già stata archiviata forse per farsi pubblicità. Mai e poi mai mi sono finta Ivana e anzi sto preparando una contro-querela".

Non solo, per quanto riguarda ai fan trattati male, smentisce: "Non li ho potuti trattare male perché non li conosco. Sono una persona perbene e anzi se qualcuno si avvicina per chiedermi una foto scambiandomi per Spagna lo correggo sempre ricordando che sono Wanda Fisher. Quando mi chiedono gli autografi mi firmo sempre ocn il mio nome, ho le prove".



La corista rivendica la sua identità e i "tanti anni di carriera in cui ho cantato con i più grandi, da Fabrizio De Andre a Cristiano Malgioglio e Mina, di cui sono stata corista e testimone della sua ultima apparizione alla Capannina, a Vasco Rossi (voce solista di "Bollicine") e Lucio Battisti, che ha fatto il suo primo duetto con me 'Nel mio canto libero'. Non vedo perché dovrei spacciarmi per Spagna, che ammiro e di cui ho sempre cantato le sue canzoni per omaggiarla. L'ho sempre stimata e mi è sempre piaciuto il suo modo di cantare, sono sempre stata colpita dalla sua immagine".



Infine ci tiene a precisare che la somiglianza fisica con Spagna è tutto frutto di Madre Natura "non sono ricorsa alla chirurgia estetica per assomigliarle. E' vero ci somigliamo ma che colpa ne ho io? Una volta a Sanremo ero dal parrucchiere e intorno a me si è creato un gruppo di curiosi, si è avvicinato un uomo e mi ha chiesto chi fossi. Io naturalmente ho risposto Wanda Fisher, subito dopo ho scoperto che era il fratello di Spagna".

La Fisher, che sei sente "perseguitata", chiede un incontro con Ivana: "Vorrei incontrarla una volta per tutte per dirle che la ammiro, che la stimo come cantante, ma che non mi spaccio per lei".