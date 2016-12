Torna Radio Italia Live, Pausini, Fedez e i big sul palco con Luca e Paolo: "Duettiamo con Ruggeri..."

Un mega palcoscenico, l'Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Bruno Santori e tanti big della musica italiana. Mercoledì 8 si esibiranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Fedez, Lorenzo Fragola, J-Ax, Francesca Michielin, Noemi, Laura Pausini e Enrico Ruggeri, mentre per la categoria Radio Italia 3.0, quella dei giovani artisti con una carriera assicurata davanti, ci saranno Benji & Fede.



Giovedì si replica con Biagio Antonacci, Malika Ayane, Elisa, Emma, Marco Mengoni, Negramaro, Francesco Renga, Zero Assoluto e Alessio Bernabei per la categoria 3.0. “Un altro anno sul palco di Radio Italia, e non perché ci pagano bene", dicono Paolo e Luca a Tgcom24: "Lo facciamo col cuore, perché è molto divertente stare sul palco e condividerlo con i big della canzone, siamo dei fan più che dei presentatori. L'anno scorso abbiamo cantato Alè-oò con Claudio Baglioni, quest'anno faremo un duetto con Ruggeri, ma lui non lo sa ancora...".



Tante sorprese sul palcoscenico di Radio Italia e molte arriveranno proprio dai due comici impegnati ad interagire con gli artisti e a intrattenere ciascuno con momenti di pura comicità... ma tutto resta top secret. Anche la data della messa in onda su Italia 1: "Le serate saranno trasmesse in televisione una decina di giorni dopo il live.. ma non sappiamo ancora quando esattamente..."



Sul palco per la prima volta una telecamera a 360° e poi una social arena con gli i maggiori "inflencer" italiani che contribuiranno a rendere virale l'evento musicale dell'anno. Special guest direttamente da YouTube Cleo Toms, inviata social d'eccezione per Radio Italia. "Gli influencer non sappiamo nemmeno chi siano, ma noi ormai siamo vecchi e non capiamo la terminologia giovane...", raccontano ancora Paolo e Luca, che saranno presto nuovamente a Colorado a fare da pigmalioni delle nuove leve della comicità, come definiscono loro i comici della trasmissione: “Tante persone valide...”. E poi nelle 8 puntate di “Immaturi”, una sorta di prequel del film del 2010 diretto da Paolo Genovese, una nuova serie televisiva per Canale 5 prevista nel 2017, in cui i quarantenni del film rifaranno l'intero anno scolastico.



Radio Italia Live sarà in onda in diretta contemporanea su Radio Italia, RadioItalia Tv (canale 70 DTT, canale 725 SKY, canale 35 TvSat) e in streaming audio/video su radioitalia.it, oltre che sulle app gratuite “iRadioItalia” e sugli account social ufficiali.