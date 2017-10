Thegiornalisti e J-Ax con Fedez conquistano l'Home Festival di Treviso

3 settembre 2017 09:24 Thegiornalisti e J-Ax con Fedez conquistano lʼHome Festival di Treviso Il trio romano e il duo rap infiammano la giovane platea della kermesse. Successo anche per Steve Angello, Ex-Otago e Ofenbach

Nella terza giornata dell'Home Festival, sono le esibizioni di Thegiornalisti e J-Ax & Fedez a conquistare la folla accorsa sotto il main stage. Il pubblico, dall'età media molto inferiore rispetto a quella della prima giornata con i Duran Duran, si lascia trascinare da Tommaso Paradiso e i suoi, che in "Riccione" cantano persino con... Jerry Calà. Successo anche per i due rapper, che si confermano una coppia affiatata sul palco.

I Thegiornalisti con... Jerry Calà - In seguito all'esibizione di Sfera Ebbasta & Charlie Charles, che sulle rime di "Tran Tran" lasciano cantare i fan, è il turno di Thegiornalisti. Le loro dodici canzoni all'insegna di pop-rock e sintetizzatori coinvolgono i partecipanti dell'Home Festival, che si infiammano particolarmente durante "Fine dell'estate" (dal loro penultimo album "Fuoricampo", del 2014). Dopo l'"Ultimo grido della notte", c'è tempo per la cover di "Don’t Look Back in Anger" degli Oasis, gruppo assai apprezzato da Paradiso, che esegue la canzone al pianoforte accompagnato dalla chitarra di Musella.

Il momento più alto dell'esibizione del trio romano è senza dubbio l'accoppiata "Sold Out"-"Tra la strada e le stelle", in cui i fan ne scandiscono ogni singola parola sotto i potenti laser blu e viola che riscaldano la serata, fredda e con qualche nuvola di troppo dopo l'intensa pioggia dei giorni scorsi. Anche Paradiso si accorge della sorta di incantesimo in cui è caduto il pubblico e urla "Siete fantastici, grazie".

La vera sorpresa del concerto è tuttavia l'arrivo di un ospite inatteso, Jerry Calà. "E' un momento particolare della nostra esistenza" - dice Paradiso prima dell'ingresso dell'attore. "E' un mio mito, recito a memoria le sue battute" - continua, chiamando il comico sul palco per cantare la hit "Riccione". Le luci gialle che illuminano l'Home Festival diventano così forti quasi da sembrare giorno, tanto che sia la folla che Jerry Calà scherzano cantando "Sotto il sole di Treviso", parafrasando il celebre ritornello della canzone.

Il comico, divertito e scatenato, accenna anche "Maracaibo" rubando la scena ai Thegiornalisti, che poi ringrazia sentitamente: "Ho realizzato il mio sogno di fare il cantante rock!". Con "Completamente" termina l'esibizione del gruppo romano, che tra gli applausi lascia il main stage a J-Ax e Fedez.

L'esibizione di J-Ax e Fedez - A giudicare dal trasporto emotivo dei fan trevigiani (e non solo) sui primi brani, tra cui l'accoppiata "Il bello d'esser brutti"-"Pensavo fosse amore e invece...", si intuisce sin da subito che sarà un'ottima serata per il duo. Perennemente accompagnati da una piramide colorata alle loro spalle, J-Ax trova spesso il tempo di scherzare con Fedez, confermando la particolare empatia tra i due. I brani più apprezzati risultano "Comunisti col Rolex" e "Domani", la storica canzone targata Articolo 31, che dal 1996 continua a far ballare diverse generazioni.

Spazio poi ad alcune hit degli ultimi anni dei due rapper, tra cui "Maria Salvador", "Cigno nero", "Magnifico" (con annessa pioggia di coriandoli) e "Intro". Dopo un selfie con la folla per i loro canali social, J-Ax e Fedez cantano "Vorrei ma non posto", il singolo che ha di fatto lanciato il duo, e "Senza pagare". Anche se si tratta del finale della loro esibizione, i fan non sono per nulla stanchi, e continuano a intonare il ritornello di quest'ultima canzone. I rapper chiudono la serata ringraziando più volte gli organizzatori dell'Home Festival per averli invitati.

Da segnalare, in ultimo, le ottime prestazioni del gruppo indie Ex-Otago sull'Isko Tent Stage, nonché di Steve Angello e Ofenbach che con la loro musica house hanno fatto ballare rispettivamente il main stage e il Sun 68 Circus Stage.