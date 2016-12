The Rock entra nel Guinness dei primati: è campione del mondo di... selfie

Dwayne Johnson , alias The Rock , entra nel Guinness World Record , con un primato singolare. L'attore, ex wrestler, ha realizzato il record di selfie scattati in 3 minuti: 105. Un traguardo raggiunto durante la première mondiale del suo nuovo film " San Andreas ", tenutasi al cinema Odeon Leicester Square, nell'omonima piazza di Londra, il 21 maggio e realizzato grazie al contributo dei fan, ben lieti di farsi immortalare insieme all'attore sul red carpet.

Per realizzare il primato, The Rock ha usato il suo smartphone e, selfie dopo selfie, sotto gli occhi di un giudice inviato dal Guinness World Record, è riuscito a infrangere quota 105 scatti, una cifra non banale se si considera che per essere validi, i selfie dovevano avere precise caratteristiche: le foto non dovevano risultare sfocate e dovevano inquadrare viso e collo dei soggetti in modo tale da dare un'immagine equilibrata, garantendo che i volti fossero riconoscibili.



Un'altra missione compiuta per lo statuario attore, che nel disaster movie San Andreas - nelle sale italiane dal 28 maggio - interpreta un pilota di una squadra di salvataggio impegnato nella disperata ricerca della figlia travolta da un distruttivo terremoto in California.