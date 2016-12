I magnifici 7 tornano nelle sale... in versione multietnica

Denzel Washington e Ethan Hawke, tra i protagonisti oltre al lanciatissimo Chris Pratt, Peter Sarsgaard, Vincent D’Onofrio. La versione di Fuqua non poteva essere ovviamente un semplice remake. Il regista doveva metterci qualcosa di nuovo e ha scelto la multi etnicità. Il suo I magnifici 7 infatti è tutto all’insegna della diversità, con afroamericani, nativi, ispanici, a dare un colore diverso alla storia.



Quando la città di Rose Creek si ritrova sotto il tallone di ferro del magnate Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard), per trovare protezione i cittadini disperati assoldano sette fuorilegge, cacciatori di taglie, giocatori d’azzardo e sicari – Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Farraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D’Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo) e Red Harvest (Martin Sensmeier). Mentre preparano la città per la violenta resa dei conti che sanno essere imminente, questi sette mercenari si trovano a lottare per qualcosa che va oltre il denaro. Buoni contro cattivi e tanto sangue per un film che potrebbe stupire.