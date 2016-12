Festival di Berlino 2016 al via con un solo film italiano in concorso

Al via la 66ma edizione del Festival di Berlino , che vede tra i temi principali dei 18 film in concorso l'emigrazione e la ricerca della felicità. In corsa per l'Orso d'Oro c'è un solo film italiano, il documentario " Fuocoammare " di Gianfranco Rosi, già Leone d'Oro a Venezia con "Sacro Gra". Italia presente anche nella giuria presieduta da Maryl Streep , dove siede l'attrice Alba Rohrwacher .

"Meryl Streep ci ha chiesto di arrivare alle proiezioni stampa senza sapere troppo di ciò che andremo a vedere, e questo per arrivare freschi e liberi al giudizio", ha svelato Alba Rohrwacher, molto apprezzata dalla rassegna tedesca, alla quale ha partecipato anche l'anno scorso con il film in concorso "Vergine Giurata".



"Non si può dire quello che succederà, è una cosa che scopriremo lavorando insieme anche se mi pare che tutti i giurati abbiano una loro umanità che condivido", ha spiegato l'attrice riflettendo sui criteri di giudizio da adottare insieme agli altri membri della giuria, la fotografa francese Brigitte Lacombe, la regista polacca Malgorzata Szumowska, gli attori Clive Owen e Lars Eidinger, e il critico britannico Nick James. "Il criterio più giusto per valutare un film è il fatto che ci possa sorprendere", ha concluso la Rohrwacher.



Ad aprire la 66ma Berlinale è "Ave Cesare!" dei fratelli Coen, con un cast stellare in cui figurano George Clooney, Scarlett Johansson, Josh Brolin e Channing Tatum. Tra i film che verranno presentati al Festival fuori concorso, spiccano "Chi-Raq", scritto, diretto e prodotto da Spike Lee, l'ultimo lavoro di Michael Moore, "Where to invade next" e il biopic su Miles Davis diretto e interpretato da Don Cheadle.