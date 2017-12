Ferdinand, la storia del toro pacifista che preferisce i fiori alle corride

Dopo un'uscita al villaggio zeppa di incidenti (compresa una difficile 'visita' in un negozio di ceramiche), Ferdinand, diventato un massiccio animale da 900 kg, è requisito e portato nella Villa dei tori, dove i suoi 'colleghi' aspettano solo il momento di farsi vedere pronti l'arena, ben sapendo che l'alternativa per loro è il mattatoio. Quando arriva alla villa il più famoso torero di Spagna, El Primero, per scegliere il toro con cui combattere nella sua ultima corrida, Ferdinand, insieme a vecchi e nuovi amici come la pasticciona capra calmante/coach Lupe, si lancia in un ardito pieno di fuga...